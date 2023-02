Rettungs-Teams kehren aus Erdbebengebiet zurück - die Hilfe geht aber weiter

Teams von vielen Hilfsorganisationen - auch aus Deutschland - haben im Erdbebengebiet in der Türkei und in Syrien Menschen gerettet. Nun werden die ersten Einsatzkräfte abgezogen: Die in NRW beheimateten ISAR Deutschland und Bundesverband Rettungshunde (BRH) beenden nach knapp einer Woche ihren Rettungseinsatz. Das gemeinsame Team aus 42 Einsatzkräften kehrt am Montag von Kirikhan nach Deutschland zurück.

Wie die Hilfe weiter geht

Gründe dafür gibt es laut den Hilfsorganisationen mehrere: Die sinkenden Chancen, unter den Trümmern noch lebende Menschen zu finden, Faktoren wie Hygiene und Sicherheit. Es sind allerdings noch internationale Hilfsorganisation vor Ort, und auch die nun zurückkehrenden Teams kündigen an, ihr Engagement fortzusetzen zu wollen. Auch weitere Einsätze vor Ort sind nicht ausgeschlossen - etwa bei der Aufbereitung von sauberem Trinkwasser.

Ende der "Lebensrettung"

ISAR-Geschäftsführer Michael Lesmeister unterstrich in einer Mitteilung: " Jeder Einzelne hat in den letzten Tagen teilweise bis an den Rand der Erschöpfung gearbeitet, um Menschen zu retten. Dieses ehrenamtliche Engagement kann einfach nicht genug gewürdigt werden. "