So hilft das THW nach dem Erdbeben in der Türkei

WDR : Die letzten Tage war die Rede von Unruhen vor Ort. Haben Sie davon was mitbekommen?

Katharina Garrecht: Am Samstag haben uns die Medienberichte erreicht, dass es Tumulte in der Stadt gab. Wir waren im Camp und haben deswegen beschlossen, da zu verbleiben, solange kein Auftrag an uns herangetragen wird. Das heißt, dass wir auch keine Versorgungsfahrten machen, die wir ja auch nicht zwingend nötig haben, weil wir uns noch autark versorgen können. Aber wir im Team waren von Tumulten nicht betroffen.

WDR : Wie nehmen die Anwohner ihr Team auf?

Katharina Garrecht: Wenn wir in der Stadt waren, war die Bevölkerung sehr dankbar, alle waren sehr froh, dass wir da waren. Sie haben uns teilweise Essen und Trinken gebracht, obwohl sie selbst kaum etwas haben. Und sie haben uns gegenüber eine große Dankbarkeit. So haben wir es persönlich wahrgenommen.