Baerbock im Interview: Syrisches Regime hat kein Interesse zu helfen

WDR: Sie sagen, diese Wirtschaftssanktionen gehen gegen Damaskus und gegen Assad und seine Regierung. Aber auch Baumaschinen kommen zum Beispiel nicht in das Land, um zu räumen. Wird in so einer Situation die Einhaltung der Sanktionen geachtet oder kann es sein, dass man mal ohne Probleme so einen Bagger über die Grenze kriegen kann?

Annalena Baerbock: In so einer Situation tun wir alles dafür, Menschenleben zu retten und das haben wir auch schon davor getan. Wir sind der zweitgrößte Geber für Syrien und die Menschen in Syrien, die seit Jahren unter diesem furchtbaren Regime leiden. Wenn ein Regime sich in den Kopf gesetzt hat, seine eigene Bevölkerung in dieser Situation nicht zu versorgen, dann liegt das nicht daran, dass wir keine Bagger über die Grenzen bekommen, sondern daran, dass das syrische Regime diese Grenze nicht öffnet. Und in diesem Moment wollen wir alles Material, das Menschenleben rettet, und dafür braucht man schweres Gerät, über die Grenze bringen. Das betrifft lebensnotwendige Maßnahmen für die Menschen. Dieses Gerät muss jetzt nach Syrien kommen.