Equal Pay Day: Müssen Frauen mehr über Geld reden?

Schweigepflicht durch Arbeitsvertrag

Diese Umgleichheit fällt oft gar nicht auf - manchmal auch, weil nicht darüber geredet werden darf. So meldete sich eine WDR-Hörerin und erzählte, dass sie sogar eine Verschwiegenheitsklausel unterschreiben musste. Eine andere Hörerin berichtete von ihrem Arbeitsvertrag, in dem stand, dass sie über ihren Lohn nicht reden sollte.

DGB-Vorsitzende Elke Hannack

Was also tun, wenn man über seinen Lohn nicht sprechen darf? Man muss zunächst die rechtliche Lage kennen. Seit 2017 gibt es das sogenannte Entgeldtransparenzgesetz. Hinter dem Wortungetüm verbirgt sich - zumindest in größeren Unternehmen - der Anspruch, Kriterien für die eigene Bezahlung und das durchschnittliche Bruttogehalt zu erfahren. Doch der stellvertretenden DGB-Vorsitzende Elke Hannack reicht das noch lange nicht. " Die Hürden für Gehaltsauskünfte sind zu hoch und es sind keine Sanktionen vorgesehen ."

Das Gesetz ist ein zahnloser Tiger DGB-Vorsitzende Elke Hannack

Nach dem Transparenzgesetz bestünden Auskunftsrechte zum Gehalt nur in Unternehmen ab 200 Beschäftigten. " Die meisten Unternehmen in Deutschland sind aber kleine und mittlere Unternehmen. Und nur ein Viertel aller Betriebe hat einen Tarifvertrag ." Hannack setzt auf eine neue Richtlinie der EU voraussichtlich im Sommer, die mehr Transparenz bei der Bezahlung von Frauen auch in Deutschland schaffen könnte.

Verhandlungsgeschick stärken

Nina Nickel setzt da lieber erst mal auf Verhandlungsgeschick. " Frauen denken immer noch, dass sie da anecken könnten ." Nina Nickel ist Bewerbungstrainerin und hat Tipps für Frauen, wie sie sich im Bewerbungsgespräch verhalten sollen: " Macht euch vorher Gedanken. Geht da nicht rein mit dieser Unsicherheit."

"Macht euch vorher Gedanken" Bewerbungstrainerin Nina Nickel

Aus Bequemlichkeit in die Finanzfalle?

Viele Frauen machen aber auch von sich aus einen Bogen um Finanzen. Auch Hava Misimi kennt diese Ausreden von Frauen: " Mein Mann kümmert sich um die Finanzen " oder " Ich bin nicht gut in Mathe ", hört Finanz-Influencerin Hava Misimi oft. Doch fest stehe: " Es bringt eine bessere Zukunft, wenn man sich heute mit seinen Finanzen beschäftigt ."