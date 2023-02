Gleicher Lohn ist keine Verhandlungssache: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Stand: 17.02.2023, 16:00 Uhr

Männer und Frauen dürfen bei gleicher Qualifikation für dieselbe Arbeit nicht unterschiedlich bezahlt werden. Das hat das Bundesarbeitsgericht in Erfurt am Donnerstag entschieden. Was das für Arbeitnehmerinnnen bedeutet:

Von Andreas Schneider