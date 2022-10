Entlastungspakete: Welche Hilfen gab es schon, was kommt noch?

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) berät am Dienstag in Berlin mit den Regierungschefs der Länder über den weiteren Kurs in der Energiekrise. Die Länder erwarten von Scholz und seiner Ampel-Regierung Klarheit über die geplante Gaspreisbremse und die Finanzierung der Hilfspakete für Privathaushalte und Unternehmen.

Mittlerweile hat die Bundesregierung drei große Entlastungspakete vorgelegt - teilweise sind die Hilfen schon geflossen, teilweise stehen sie noch aus. Was ist schon in trockenen Tüchern, was nicht? Ein Überblick.