Gaspreisbremse und Co: Darum geht es beim Treffen von Bund und Ländern

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Regierungschefs der Länder haben am Mittwoch in Berlin mit ihren Gesprächen über den weiteren Kurs in der Energiekrise und mögliche Entlastungen begonnen.

Das sind im einzelnen die Themen bei der Bund-Länder-Runde

Gaspreisbremse: Die Bundesregierung will die Gaspreisbremse etwas früher ansetzen als bisher geplant - und zwar schon ab Februar statt ab März. Das steht in Vorschlägen, die Kanzler Scholz mit den Bundesländern besprechen will. Die Länder hatten frühere Entlastungen gefordert. Für 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs soll nach den Plänen der Bundesregierung der Gaspreis auf 12 Cent pro Kilowattstunde gedrückt werden.