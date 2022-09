Energiepauschale im September: Alles Wichtige im Überblick

Nach dem Auslaufen des Tankrabatts und des 9-Euro-Tickets greift nun Teil drei des Entlastungspakets der Bundesregierung zur Abfederung der hohen Strom-, Gas-, und Benzinpreise: Mit dem September-Gehalt wird eine Energiepauschale von 300 Euro an alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausgezahlt. Doch was sind die Voraussetzungen für den Erhalt der Einmalzahlung, wie viel bleibt am Ende davon übrig und wie geht es danach weiter? Die Antworten im Überblick:

Wer hat Anspruch auf die Energiepreispauschale?

Alle, die in Deutschland leben und arbeiten oder Grenzpendler sind: Angestellte, Auszubildende, Beamte, Soldaten, Vorstände, Minijobber oder Aushilfskräfte. Auch Arbeitnehmer in Altersteilzeit bekommen Geld. Die Pauschale wird in der Regel mit dem September-Gehalt gezahlt. Bei Selbstständigen wird die Steuer-Vorauszahlung vom 10. September gesenkt. Wer Anfang des Jahres noch beschäftigt war, jetzt aber arbeitslos ist, bekommt das Geld ohne besonderen Antrag über die Steuererklärung.

Nicht erwerbstätige Personen gehen leer aus. Und damit vor allem viele Rentnerinnen und Rentner, aber auch Studierende, die nicht zumindest einen Minijob haben. Ein Umstand, der in den vergangenen Wochen vielfach kritisiert wurde.

Wer sich pro forma für ein paar Stunden beispielsweise als Babysitter anstellen lassen möchte, um an den Pauschalbetrag zu kommen, sollte allerdings aufpassen: Dafür und um möglichen Bußgeldern zu entgehen muss eine solche Anstellung offiziell angemeldet werden. Viele Behörden werten zwei Stunden Babysitten allerdings als „Gefälligkeitsverhältnis“.