Auf der Zielgeraden: Das dritte Entlastungspaket

In den nächsten Tagen soll das dritte Entlastungspaket angesichts stark gestiegener Preise beschlossen werden - aber noch sind die Meinungen und Forderungen in der Regierungskoalition so bunt wie - eine Ampel. "Wuchtig" werde es, versprach Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD ), "präzise" müsse es sein, fordert Finanzminister Christian Lindner ( FDP ). Vor allem soll das dritte Paket die Bürger bei Energiekosten entlasten.