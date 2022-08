Entlastungspaket: Wüst und Neubaur machen Druck auf die Ampel

"Wir werden jetzt mal ganz in Ruhe abwarten, was die Bundesregierung dazu konkret vorschlägt" , sagte Wüst, mahnte aber zugleich an, man müsse jetzt "zügig" entscheiden. Eigene Vorschläge zu konkreten Maßnahmen machte der Ministerpräsident nicht. Es brauche jetzt "nicht den Hinweis von 16 Ministerpräsidenten im Detail ". Einfallen würde ihm dazu was, aber man müsse jetzt Ruhe und Vertrauen in die Debatte bekommen.

Auch der NRW -Landtag wird in dieser Woche über die aktuelle Krise und mögliche politische Lösungsmöglichkeiten debattieren. Die SPD -Opposition fordert von Schwarz-Grün, dass auch das Land die Bürgerinnen und Bürger entlasten solle.