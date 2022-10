Entlastung für Gaskunden: Warum nicht auch beim Heizöl?

Knapp ein Viertel der Wohnungen haben Ölheizungen

Dazu kommt: Auch wenn Ölheizungen immer seltener neu installiert werden und ab 2026 aus Klimaschutzgründen in Neubauten größtenteils verboten werden sollen, gibt es immer noch viele Altbestände. So wurden laut statischem Bundesamt 2018 bundesweit 23,5 Prozent der Wohnungen mit Öl geheizt, in 52,1 Prozent der Wohnung kam Gas zu Einsatz.

Im Schnitt soll Energie 14 Cent pro Kilowattstunde kosten - für alle

In der Kommission, die die Vorschläge zur Dezemberhilfe und zur Gaspreisbremse erarbeitet hat, wurde über die verschiedenen Energieformen diskutiert. Ziel war es dabei, die Gaskunden in etwa so zu stellen wie Nutzer anderer Energiequellen.