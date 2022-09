Weniger Lichtverschmutzung durch Energiesparen

WDR: Wenn wir nachts gar kein Licht anhätten, gar nichts Künstliches, wie würde es da oben eigentlich aussehen?

Bardenhagen: Ich glaube, das würde so beeindruckend aussehen, dass man für mehrere Minuten den Atem anhält. Denn die Sternenanzahl wird gefühlt ins Unerlässliche anwachsen, wenn sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben. Die Milchstraße, wenn sie (...) zeitlich günstig steht, wird einen „umhauen“. So ein beeindruckendes Naturerlebnis erleben schon viele, die jetzt heute in die Eifel kommen, und sind total überrascht, dass es viele Sterne im Himmel zu sehen gibt und auch die Milchstraße.

WDR: Sie sorgen sich nicht nur um die Lichtemission, was Sie in Ihrer Arbeit stört, sondern auch um Tier und Mensch. Was sorgt Sie da?

Bardenhagen: Es gibt grundlegend drei wichtige Bereiche, die bei Lichtverschmutzung eine Rolle spielen. Es ist einmal die menschliche Gesundheit und das Wohlbefinden, die Artenvielfalt und das fundamentale Naturerlebnis dieses Sternenhimmels, welches einen begreifen lässt, wo wir eigentlich innerhalb des Universums stehen. (...) Es ist wichtig meiner Ansicht nach, dass dieses Naturerlebnis weiterhin erhalten bleibt.