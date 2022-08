Licht aus und Heizung runter: Das ist die neue Energiesparverordnung

Einschränkungen im privaten Bereich

Auch im privaten Bereich sollen die Bürgerinnen und Bürger dazu angehalten werden, Energie zu sparen. Mieterinnen und Mieter sind für sechs Monate nicht mehr an Vertragsklauseln in Mietverträgen gebunden, die eine bestimmte Temperatur vorschreiben. So sollen die, die Energie einsparen und die Heizung herunterdrehen wollen, dies auch tun dürfen, erläuterte das Wirtschaftsministerium.

Private Innen- und Außenpools dürfen nicht mit Gas oder Strom aus dem Netz beheizt werden. Ausnahme: Das Schwimmbad wird für therapeutische Anwendungen genutzt. Pools in Hotels, Freizeiteinrichtungen oder Rehazentren sind nicht betroffen.

Jährliche Heizungsprüfung

Zu den neuen Vorschriften gehört auch, dass Wohnungseigentümer jedes Jahr eine Heizungsprüfung durchführen müssen und ineffiziente Heizungspumpen in Gebäuden mit Erdgasheizungen ausgetauscht werden sollen. Die zweite Verordnung soll am 1. Oktober in Kraft treten und zwei Jahre lang gültig sein, bedarf aber noch einer Zustimmung des Bundesrats.

"Wir haben noch einen langen Weg vor uns." Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne)