Dunkle Straßen - Energiesparen auf Kosten der Sicherheit?

Auch andere Städte ergreifen ähnliche Maßnahmen: In Köln werden die Straßenlaternen ebenfalls schon früher heruntergefahren, Duisburg etwa denkt zumindest darüber nach. Ab September werden voraussichtlich auch Schaufenster dunkel bleiben. Dann soll eine entsprechende Verordnung der Bundeswirtschaftsministeriums in Kraft treten.

Doch zu welchem Preis wird der Energieverbrauch gedrosselt? Die Befürchtung vieler: Die Sicherheit in den Innenstädten könnte leiden, wenn die Lichter ausgehen. Aber stimmt das? Steigt die Kriminalität, wenn Straßenlaternen weniger hell leuchten?

Studienlage unklar

Die Antwort ist nicht ganz klar: Ja, Straßenbeleuchtung kann Kriminalität reduzieren, das ist mehrfach belegt. In Studien werden aber oft einzelne Orte betrachtet, an denen es bislang keine oder wenig Beleuchtung gibt – und an denen vergleichsweise viele Verbrechen stattfinden. Helleres Licht führt oft zu einer Verbesserung der Lage.

Das bedeutet aber nicht, dass der Effekt auch andersherum und überall gilt. Sprich: Gab es an einem Ort bislang gute Straßenbeleuchtung und wenig Kriminalität, führt ein Abdunkeln nicht unbedingt dazu, dass dort nun mehr Verbrechen stattfinden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Instagram angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Instagram. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

In Düsseldorf noch Gaslaternen

Ist es jetzt also wert, die Straßenlaternen abzudunkeln - um ein bisschen Strom zu sparen? Immerhin gäbe es auch andere Möglichkeiten, den Verbrauch zu reduzieren. In den letzten Jahren wurden schon viele Straßenlaternen in NRW mit sparsamer LED-Technik ausgerüstet. Hier würde auch noch mehr Potential liegen - in Düsseldorf etwa stehen sogar noch mehr als 10.000 Gaslaternen, die manchmal sogar tagsüber brennen.

Die Stadt will die Gaslaternen aber aus historischen Gründen möglichst erhalten - und ein Umbau wäre natürlich im Vergleich recht teuer und aufwendig. Der leichtere und schnellere Weg ist also, die Beleuchtung zu reduzieren. Ein mulmiges Gefühl bleibt für manche aber, wenn sie durch die dunkleren Straßen laufen. Daran ändert auch die Studienlage nichts.