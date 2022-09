Braunkohlekraftwerke könnten ab Oktober wieder Strom liefern

Demnächst könnte es auch bei der Braunkohle eine Rolle rückwärts geben, indem entsprechende Kraftwerke wieder in den Strommarkt zurückkehren. Zum 1. Oktober soll die sogenannte "Versorgungsreserve" starten, wie aus einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Papier hervorgeht. Das zuständige Bundeswirtschaftsministerium leitete dazu am Freitag eine Abstimmung zwischen den verschiedenen Ressorts in der Bundesregierung ein.

Niederaußem E & F und Neurath C betroffen

Betroffen sind neben zwei Braunkohlekraftwerksblöcken in der Lausitz auch die Kraftwerksblöcke Niederaußem E & F und Neurath C im Rheinischen Revier. Sie befinden sich derzeit noch in der sogenannten Sicherheitsbereitschaft. Bis Juni 2023 sollen sie wieder zurück an den Markt kommen, um regulär Strom zu produzieren.