Bahnstrecke zwischen Hagen und Lüdenscheid nach drei Monaten wieder dicht

Erst seit dem 17. April befährt die RB52 wieder die gesamte Strecke zwischen Dortmund und Lüdenscheid.

Infrastruktur soll erneuert werden

Kaum drei Monate später müssen Pendler schon wieder in den Bus umsteigen. Pünktlich mit Beginn der Sommerferien in NRW baut die Bahn wieder auf der Strecke. Diesmal hat es nichts mit dem Unwetter zu tun.

Die Züge der RB52 fahren sieben Wochen nicht zwischen Hagen und Lüdenscheid

Stattdessen wird die in die Jahre gekommene Infrastruktur erneuert. Dass die Arbeiten nicht mit den Bauarbeiten wegen der Unwetterschäden kombiniert wurden, habe mit fehlenden Genehmigungen zu tun, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn dem WDR .

Erneut keine Züge wegen zwei Baustellen

Unter anderem wird der Bahnhof in Hagen-Oberhagen modernisiert und barrierefrei ausgebaut. Dafür werden die Bahnsteigkanten abgerissen und erneuert, ebenso die alten Bahnsteigdächer. Dafür habe es einer Genehmigung durch die Bezirksregierung bedurft. Die liege noch nicht so lange vor, als dass man die Arbeiten hätte kombinieren können, so der Sprecher der DB .

Wegen dieser Bauarbeiten am Bahnhof Oberhagen, ist die Strecke zwischen Hagen und Lüdenscheid, ab Freitagabend (05.07.2024) 21 Uhr bis zum 23. August 5 Uhr morgens gesperrt.

Informationen der Deutschen Bahn zu den Sperrungen und ihren Auswirkungen

Statt Zügen fahren dann nur Busse. Die Bahn richtet zwei Buslinien ein, eine fährt alle Zwischenhalte an. Außerdem gibt es einen Zusatzhalt an der Christuskirche in Lüdenscheid. Außerdem gibt es noch einen Schnellbus, der nur in Hagen und Lüdenscheid hält. Dieser braucht – freie Straßen vorausgesetzt – etwa so lange wie der Zug.

Auch Strecke zwischen Dortmund und Hagen zeitweise gesperrt

Für einen guten Monat, nämlich vom 07.07.2024 bis zum 12.08.2024, wird sogar die gesamte Strecke zwischen Dortmund Hbf und Lüdenscheid gesperrt. Dann erneuert die Bahn bei Herdecke auf gut einem Kilometer die Gleise, inklusive Schwellen und Schotterbett, und auf fünf weiteren Kilometern nur die Schienen.

Dann fährt dort ebenfalls nur ein Bus. Danach gibt es auf dem Abschnitt Dortmund Hagen nur noch abendliche Sperrungen, tagsüber fährt der Zug wieder.

Weitere Sperrungen geplant

Eigentlich wollte die Deutsche Bahn zeitgleich auch den Bahnhof in Herdecke modernisieren und barrierefrei ausbauen. Doch auf die Ausschreibung für die Arbeiten hätten sich keine Handwerker gemeldet, so der Bahnsprecher. Deswegen muss die Sanierung des Bahnhofs später durchgeführt werden und Pendler können sich schon mal auf eine weitere Sperrung der Strecke einstellen.