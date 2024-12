Dortmunder Linienbus kracht in Wohnhaus - Fahrer hatte wohl Gesundheitsprobleme

Vermutlich ist der Fahrer aufgrund gesundheitlicher Probleme von der Fahrbahn abgekommen. Das hält die Dortmunder Polizei zurzeit für die wahrscheinlichste Ursache für den Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen. Eine überhöhte Geschwindigkeit oder Alkohol können die Ermittler jedenfalls ausschließen.

Etwa gegen 3 Uhr in der Nacht ist der Busfahrer in einem Kreisverkehr nahe des Hörder Bahnhofs von der Straße abgekommen. Dabei hat er einen Baum sowie zwei Verkehrsschilder umgefahren, ehe er frontal in ein Wohn- und Geschäftshaus gekracht ist.

Drei Personen bei Unfall verletzt

Während des Unfalls befanden sich insgesamt sechs Fahrgäste in dem Linienbus. Drei davon wurden leicht verletzt. Hierbei entstand am Bus und an der Hausfassade ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe.