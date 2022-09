Ehemaliger WDR-Intendant Fritz Pleitgen gestorben

Stand: 16.09.2022, 11:15 Uhr

Der 84-Jährige starb gestern Abend in Köln. Pleitgen arbeitete von 1963 an als Journalist beim Westdeutschen Rundfunk und war von 1995 bis 2007 Intendant. Er lebte bis zu seinem Tod in Bergisch Gladbach.