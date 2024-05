Demos zum Nakba-Tag: Palästinenser erinnern an Vertreibung

Gedenken auch in NRW

Auch in NRW gehen heute Menschen in Gedenken auf die Straße. So rechnen die Veranstalter in Bonn heute Abend mit bis zu 300 Teilnehmern. Der Demonstrationszug will dort vom Marktplatz bis zum Bonner Hofgarten gehen. In Duisburg ist am Mittag eine Mahnwache geplant. Auch in Siegen ist am frühen Abend eine kleinere Nakba-Veranstaltung angemeldet. Die Anmelderin rechnet mit bis zu 150 Teilnehmern.