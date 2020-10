Covid-19: Was hilft bei der Behandlung? Was nicht?

Ein weiterer Behandlungs-Ansatz ist die Verabreichung von Blutgerinnungshemmern an Erkrankte. Sie können die Gefahr von Blutgerinnseln in den Lungen reduzieren.

Noch offen ist, wie die Antikörper-Therapie einzuschätzen ist. Die Antikörper werden aus dem Blutplasma von genesenen Corona-Patienten gewonnen. Die Forschenden hoffen: Verabreicht an akut Erkrankte kann deren Immunabwehr gepusht werden. Getestet wurden die Antikörper bislang unter anderem an Hamstern, Affen - und Donald Trump. Der US -Präsident hatte zur Behandlung seiner Corona-Erkrankung auch eine Antikörper-Therapie erhalten. US-Behörden hatten Ende August eine Notfallgenehmigung zur Behandlung von Covid-Patienten erteilt. Studien zum wissenschaftlichen Nachweis der Wirksamkeit laufen zurzeit in mehreren Ländern.

Was hat sich als wirkungslos erwiesen?

Die WHO hat in einer weltweiten Studie die Wirksamkeit weiterer Medikamente zur Behandlung von Covid-19 erforscht. In einer Vorab-Veröffentlichung kommt die WHO zu dem Schluss, dass mehrere Wirkstoffe, die als Hoffnungsträger galten, keinen oder nur einen sehr geringen Effekt haben.

Der wohl bekannteste Kandidat war dabei Remdesivir, das ursprünglich zur Bekämpfung von Ebola eingesetzt wurde. Aber auch das HIV -Kombinationspräparat Lopinavir/Ritonavir ist laut WHO keine Hilfe bei der Behandlung von Covid-19.

Ebenfalls enttäuscht hat das Malaria-Medikament Chloroquin. Unterschiedliche Studien kamen zu widersprüchlichen Ergebnissen, teilweise war sogar von tödlichen Nebenwirkungen die Rede. Die WHO sah sich veranlasst, eindringlich vor der Selbstmedikation mit Chloroquin zu warnen. US-Präsident Donald Trump hatte via Twitter mehrfach behauptet, er nehme das Mittel zur Vorbeugung.