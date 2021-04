Corona: Volle Intensivstationen - was heißt das für andere Patienten?

Ein Drittel weniger Operationen

Das Universitätsklinikum in Essen

Das Universitätsklinikum Essen - inmitten des Millionen-Ballungsraums Ruhrgebiet - behandelt landesweit mit Abstand die meisten Corona-Patienten. Wie in Köln nähert man sich auch hier dem bisherigen Höchstwert aus dem vergangenen Jahr an. Die Uniklinik hat ihre planbaren Operationen - darunter Eingriffe an Hüfte und Knien, aber auch Krebs-Operationen um ein Drittel reduziert, um Intensivbetten für Corona-Patienten zu sparen, sagt der Sprecher.

Kliniken gehen schon an Reservebetten