Corona: Wie gefährlich sind private Feiern?

Mittlerweile aber gibt es Zweifel daran, ob diese Lockerung nicht zu weit geht. Die Infektionszahlen steigen rasant wieder an, das RKI bezeichnet diesen Trend als "sehr beunruhigend" . Besondere Ausbrüche seien besonders im Zusammenhang mit Feiern im Familien- und Freundeskreis und privaten Freizeitaktivitäten zu beobachten.

Mehrere Infektions-Hotspots in NRW

In NRW liegen solche Hotspots dem RKI zufolge unter anderem in Herne, Hagen, Duisburg und Wuppertal. Hier seien die Infektionen vor allem durch Reiserückkehrer und innerhalb von Familienverbänden zu beobachten. In einer Meldung betont das RKI daher: "Menschenansammlungen - besonders in Innenräumen - sollten möglichst gemieden und Feiern auf den engsten Familien- und Freundeskreis beschränkt bleiben."

Ein Drittel der Neuinfektionen in NRW seien derzeit dem " privaten Bereich " zuzuschreiben, hatte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) letzte Woche bekannt gegeben. Viele lokale Ausbrüche seien etwa auf Familienfeiern zurückzuführen. So hatten sich Ende Juli mehr als 60 Gäste einer Hochzeitsfeier in Geldern infiziert.

Gesundheitspolitiker Lauterbach: " So wenig feiern, wie geht "

Er rate, die Zahl der zulässigen Teilnehmer auf 50 zu reduzieren, sagte der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach im WDR-Interview. Und: " So wenig feiern, wie geht. " Denn das Infektionsrisiko in geschlossenen Räumen sei 20 mal höher als unter freiem Himmel.