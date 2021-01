Deshalb gibt es Kritik am Impf-Fahrplan für NRW

Ärzte: " Vergessen Sie uns nicht"

Immer lauter wird die Kritik an der Reihenfolge der Gruppen, die das Vakzin bekommen sollen. So fordert die Essener Ärztin und Bloggerin Carola Holzner in einem tausendfach geteilten Post auf Facebook, dass auch Klinikpersonal zeitnah geimpft werde. In einem Brief an die Landesregierung schreibt die leitende Oberärztin im Universitätsklinikum Essen: " Vergessen Sie uns nicht! Wir wollen die Impfung und zwar schnell! ".

Immerhin: Ab dem 18. Januar soll es Corona-Schutzimpfungen geben für alle Beschäftigten in Krankenhäusern, die nah an Covid-Patienten arbeiten, sagte Laumann am Montag. Das seien rund 90.000 Menschen.

Keine Einigkeit bei Vorschlag zur beschleunigten Impfung