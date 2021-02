Biontech-Impfstoff: Sieben statt sechs Dosen pro Ampulle erlaubt

Siebte Dosis ist nun erlaubt

Der WDR erfuhr von einem Pharmazeuten, der schon länger sieben Dosen verimpft. Nun hat auch das Landesgesundheitsministerium reagiert. Am Dienstagabend schrieb das Ministerium dem WDR , dass diese sieben Dosen auch verimpft werden dürfen.

"Sofern aus einem Vial (Phiole, Anm. d. Redaktion) sieben vollständige Einzeldosen (0,3 ml) entnommen werden können, bestehen keine Bedenken, damit eine weitere Person zu impfen. Zu betonen ist: Es dürfen nicht unterschiedliche Vials miteinander vermischt werden."

Politiker und Ärzte sprechen von guten Nachrichten

Das klingt nach guten Neuigkeiten - und wird auch von Politikern und Ärzten so bewertet. Der SPD -Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach spricht von einer "guten Nachricht" . Bei der Verwendung der richtigen Spritzen sei die siebte Dosis in einer Biontech-Ampulle genauso gut nutzbar wie die vorherigen Dosen.

HNO -Facharzt Jürgen Zastro aus Köln hat es schon ausprobiert und erklärt im WDR -Fernsehen: "So lange 0,3 Milliliter gewonnen werden können, so lange darf man das machen." Nach seinen Erfahrungen klappt es in 70 Prozent der Fälle.

Das könnte bedeuten, dass in NRW mehr Menschen in kürzerer Zeit geimpft werden. WDR -Wissenschaftsjournalistin Julia Polke warnt aber vor zu viel Optimismus. In der Praxis müsse man darauf achten, ob Biontech nun wieder die Lieferungen anpasse und entsprechend weniger Impfstoff liefere. Das sei bei der letzten Dosis-Änderung auch so gewesen. Dann sei nichts gewonnen.

Wohl kaum Risiken für Menschen durch Neuerung

Außerdem komme es sehr auf das Geschick des Arztes an, erklärt Polke: Davon abhängig erhalte man sechs, sieben oder vielleicht auch nur fünf Dosen. Da die Regelung außerdem erst einmal nur in NRW gelte, hielten sich die bundesweiten Auswirkungen stark in Grenzen.

Risiken für Menschen sieht Polke durch die Änderung kaum. Es könne zwar zu Mengenschwankungen kommen, diese seien aber sehr gering. Weder eine minimal zu große noch eine minimal zu geringe Dosis wirkten sich negativ aus.

Stand: 10.02.2021, 12:41