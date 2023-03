CO2-Ausstoss steigt weltweit auf Höchststand

Aus diesen Energieformen stammt das CO2

Die CO2 -Emissionen aus Kohle stiegen im vergangenen Jahr den Angaben der IEA zufolge um 1,6 Prozent, da die globale Energiekrise in Asien und in geringerem Maße auch in Europa eine Umstellung von Gas auf Kohle ausgelöst habe.

Die Erdgas-Emissionen seien um 1,6 Prozent gesunken, da sich das Angebot nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine verknappt habe und europäische Unternehmen sowie Bürger sich bemüht hätten, ihren Gasverbrauch zu senken.

Die CO2 -Emissionen aus Öl stiegen demnach noch stärker als die aus Kohle, nämlich um 2,5 Prozent. Sie blieben aber immer noch unter dem Niveau vor der Pandemie. Etwa die Hälfte des Anstiegs der Ölemissionen gegenüber dem Vorjahr entfiel laut der IEA auf den Flugverkehr, der sich von der Pandemie weiter erholte.

So ist der CO2-Ausstoß geografisch verteilt

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Kohlenstoffdioxid-Ausstoß im Jahr 2022 nach Angaben der Internationale Energieagentur wie folgt entwickelt:

China: CO2 -Ausstoß weitgehend unverändert



Die Gründe: Strenge Corona-Maßnahmen und abnehmende Bautätigkeit haben zu schwächerem Wirtschaftswachstum und weniger Emissionen in Industrie und Verkehr geführt.

EU: CO2 -Ausstoß um 2,5 Prozent gesunken



Die Gründe: Der Rekordeinsatz von erneuerbaren Energien hat den Kohleverbrauch reduziert. Einfluss hatten auch der milde Beginn des europäischen Winters sowie die Energiesparmaßnahmen als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine.

USA: CO2 -Ausstoß um 0,8 Prozent gestiegen



Der Grund: Der Energieverbrauch von Gebäuden stieg wegen extremer Temperaturen.

Asiatische Schwellen- und Entwicklungsländer (ohne China): CO2 -Ausstoß um 4,2 Prozent gestiegen