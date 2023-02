Der Butter-Preis sinkt: Wird jetzt alles wieder billiger?

Positive Zeichen bei Inflation?

Und es lassen sich vorsichtig positive Zeichen in Sachen Inflation erkennen. Im Euroraum ist die Inflationsrate im Januar stärker gefallen als erwartet. Die Verbraucherpreise kletterten im Vergleich zum Vorjahresmonat um 8,5 Prozent - gerechnet hatten Experten mit 8,9 Prozent. Schaut man auf die Vormonate, hat sich die Teuerung den dritten Monat in Folge abgeschwächt.

Blickt man nach Deutschland, lässt sich ebenfalls feststellen, dass die Teuerungen nicht ganz so drastisch wurden wie erwartet. Laut Statistischem Bundesamt haben sich die Verbraucherpreise im Jahresdurchschnitt 2022 um 7,9 Prozent gegenüber 2021 erhöht. In der Gemeinschaftsdiagnose von mehreren bekannten Wirtschaftsinstituten, darunter auch das RWI in Essen, hatte man mit einer Teuerung von 8,4 Prozent gerechnet.