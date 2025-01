"Remigration": Der Versuch, die Grenzen des Sagbaren zu verschieben

Innerhalb eines Jahres hat ein Begriff eine verstörende Karriere gemacht: Los ging es mit Berichten über ein Geheimtreffen hochrangiger AfD-Politiker mit Neonazis in Potsdam, bei dem sie Ideen zu millionenfachen Abschiebungen durchspielten. Hunderttausende Menschen gingen danach deswegen auf die Straße. Dann wurde "Remigration" zum Unwort des Jahres 2023 gekürt - und seit dem AfD -Parteitag am 11. und 12. Januar 2025 in Riesa steht es im Wahlprogramm der Partei. " Wenn es dann Remigration heißen soll, dann heißt es eben Remigration ", verkündete AfD -Spitzenkandidatin Alice Weidel unter dem Jubel ihrer Anhänger.

Auch vier Wochen vor der Bundestagswahl 2025 gingen Zehntausende in Deutschland gegen den Rechtsruck in der Migrationspolitik und gegen die Normalisierung rechter Positionen und Begriffe wie "Remigration" auf die Straße. Der Protest richtete sich diesmal nicht nur gegen die AfD . Auch CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz steht in der Kritik wegen eines Gesetzentwurfes der Union zur Verschärfung der Migrationspolitik. Auch wenn der Begriff "Remigration" nicht in den Entwürfen und im Wahlprogramm der CDU auftaucht, so verschärft sich der Diskurs.