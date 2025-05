Hat Putin mit seinem Gesprächsangebot die europäischen Forderungen erfüllt? Eher nicht, so die Einschätzung von ARD -Korrespondentin Silke Diettrich im Studio Moskau. Putin erkläre seit Jahren, er sei grundsätzlich offen für Verhandlungen. " Was er nicht sagt: Ist er auch zu einer Waffenruhe bereit? " Offenbar wolle der russische Präsident die wichtigste Forderung der europäischen Regierungschefs nicht erfüllen, solange seine Truppen in der Ukraine strategisch im Vorteil sind.

Silke Diettrich

Dass Putin überhaupt auf die europäischen Forderungen reagiert habe, so Diettrich, dafür gebe es eine einfache Erklärung: " Ich glaube, das genau ist der Punkt, dass sich der US -Präsident eingeschaltet hat. " Donald Trump hatte per Videoschalte an dem Treffen in Kiew teilgenommen und seine Unterstützung für einen sofortigen Waffenstillstand signalisiert.

Wie sind die Reaktionen?