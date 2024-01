"Remigration": Rechter Kampfbegriff wird Unwort des Jahres

Rechte Taktik: Scheinbar harmlose Begriffe umdeuten

Hauptredner bei dem Geheimtreffen war der österreichische Rechtsextreme Martin Sellner, der lange Jahre Sprecher der Identitäten Bewegung (IB) Österreichs war und als eine der einflussreichsten Figuren der europäischen Szene gilt. Der Journalist Florian Schroeder hat Sellner jahrelang für ein Buchprojekt begleitet. Auf die Frage, was Sellner so gefährlich mache, sagte er dem WDR: " Dass er es schafft, Begriffe, die im ersten Moment scheinbar harmlos klingen, in den Mainstream zu bringen. "