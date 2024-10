" Immer schön die Patientin im Blick behalten ", heißt es an diesem Tag im Ausbildungskurs zur Pflegefachkraft des " Bonner Vereins für Pflege - und Gesundheitsberufe ". Sylvano Pedro aus Benin und rund 20 andere Azubis üben im sogenannten "SkillsLab" an diesem Tag, wie sie einer halbseitig gelähmten Patientin vom Bett in den Rollstuhl helfen. Sylvano ist vor zwei Jahren aus Benin nach Deutschland gekommen. Er macht beim Verein jetzt seine 3-jährige Ausbildung zum Pflegefachmann.

Sylvano Pedro übt beim Ausbildungskurs die Praxis

"Der Verein hat mich vom ersten Tag an unterstützt ", erzählt er. " Vor meiner Ausbildung habe ich hier an der Schule Deutsch gelernt. "

Fast ein Viertel aller professionellen Pflegekräfte geht in NRW in den nächsten zehn Jahren in Rente. Der Bonner Verein bildet daher nicht nur aus, sondern hilft Personen aus dem Ausland, in der Pflege einzusteigen und damit hier Fuß zu fassen.

Das Integrationsprogramm unterstützt vom ersten Tag an

Im Schnitt kommt mehr als ein Drittel der Auszubildenden an der Pflegeschule aus dem Ausland. Anders ist der enorme Arbeitskräftemangel im Bereich Pflege auch schwer zu beheben. Das Integrationsprogramm umfasst nicht nur die Ausbildung zur Pflegefachassistenz oder zur Pflegefachkraft. Die Schülerinnen und Schüler können hier Sprachkurse belegen oder ihren Hauptschulabschluss machen. Aber der Verein hilft auch bei der deutschen Bürokratie, bei der Wohnungssuche oder unterstützt bei Bedarf bei der Suche nach einem Kitaplatz.

Der Verein arbeitet mit Seniorenheimen, Kliniken und Hospizen zusammen

Saba Zemicheal ist Pflegefachfrau im Seniorenzentrum Theresienau

Das Bonner Seniorenzentrum Theresienau gehört zu den mehr als 100 Kooperationspartnerschaften des Vereins. Hier arbeitet Saba Zemicheal aus Eritrea als Pflegefachfrau. Sie hat ihre praktische Ausbildung und den Theorieteil bei der Bonner Pflegeschule gemacht. Jetzt steht sie kurz vor ihrem Abschluss zur Praxisanleiterin. Wenn sie fertig ist, will sie andere junge Menschen bei der Ausbildung im Pflegeberuf unterstützen.

In der Pflegeschule hat Sylvano den letzten Schritt der Übung geschafft. Noch ist er am Anfang der Ausbildung. Danach will er Erfahrungen im Betrieb sammeln oder studieren. Schulkosten fallen übrigens nicht an. Und einen Job werden er und die anderen nach der Ausbildung wohl ohne Probleme finden.

Unsere Quellen: