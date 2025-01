Wahlkampf im Sommer, Wahltag im Herbst - daran haben sich in Deutschland die meisten Menschen gewöhnt. Diese Routine wird nun mit dem Vorziehen der Wahl auf den 23. Februar durchbrochen. Das bedeutet aber nicht, dass auch die nächsten Bundestagswahlen im Winter stattfinden werden.

Nach Artikel 39 des Grundgesetzes beginnt eine Wahlperiode mit dem ersten Zusammentreten des neu gewählten Bundestags. Die Neuwahl findet frühestens 46 und spätestens 48 Monate nach dem Beginn der Wahlperiode statt. Somit kann die Bundestagswahl alle vier Jahre um ein paar Wochen nach vorne verlegt werden.

Insgesamt wurden 41 Parteien zur Bundestagswahl zugelassen. Sie erfüllen die formalen Voraussetzungen, viele von ihnen müssen aber eine weitere Hürde nehmen. Sofern sie nicht schon im Bundestag oder mit mindestens fünf Abgeordneten in einem Landtag vertreten sind, müssen sie eine bestimmte Anzahl an Unterstützungsunterschriften in den Bundesländern erreichen. Die Frist dafür endete am 20. Januar.