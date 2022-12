Braunkohle: Bundestag beschließt Ausstieg bis 2030

Bis zum 31. März 2030 werden alle Braunkohlekraftwerke in Nordrhein-Westfalen abgeschaltet. Ursprünglich war das Ende für Ende 2038 vorgesehen. Das Bundeswirtschaftsministerium, das NRW -Wirtschaftsministerium und der RWE -Konzern als Betreiber der Tagebaue und Kraftwerke hatten sich aber auf das vorzeitige Ende geeinigt.

Gesetz schafft Fakten

Das Vorhaben musste noch in ein Gesetz gegossen werden, was der Bundestag in der Nacht zu Freitag gemacht hat. Damit ist auch offiziell klar, dass Lützerath noch weggebaggert wird, alle anderen Ortschaften aber bleiben können.