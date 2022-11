Räumung von Lützerath ist für Januar geplant

Erste Schritte eingeleitet

NRW-Innenminister Herbert Reul

Zudem wurde deutlich, dass das entsprechende Prozedere für den Einsatz gestartet ist. So hat Reul zusammen mit Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) in dieser Woche einen Brief an den Kölner Regierungspräsidenten verschickt. Darin enthalten sei die Bitte, die Räumungsverfügung auf den Weg zu bringen.