Mehrere NRW-Großstädte planen Böllerverbotszone an Silvester

Von den zehn größten Städten des bevölkerungsreichsten Bundeslandes haben dies Köln, Düsseldorf und Bielefeld vor, wie eine dpa-Umfrage ergab. Gerade Köln und Düsseldorf rechnen mit vielen Besuchern in der Innenstadt zum Jahreswechsel. Sie stellen sich auch personell mit dem Ordnungsdienst auf die Silvesterfeiern ein. Andere Großstädte verweisen auf die allgemeinen Beschränkungen zum Abbrennen von Feuerwerk und auf die veränderte Corona-Situation, nachdem es an Silvester der beiden Vorjahre pandemiebegründete Einschränkungen gab.

Köln und Düsseldorf rechnen mit großen Andrang

In Köln werde eine Böllerverbotszone voraussichtlich in der Dimension des vergangenen Jahres eingerichtet, sagte ein Sprecherin. Wie groß der Andrang zu Silvester sein wird, hänge auch von der Corona-Situation ab. " Sollten die Zahlen niedrig sein und es daher keine Beschränkungen geben, rechnen wir mit einem Andrang wie vor der Pandemie ", hieß es. Silvester 2019 etwa sah das Sicherheitskonzept eine feuerwerksfreie Zone im Umfeld des Kölner Doms ab 18 Uhr vor. In diesen Bereich dürften keine Böller, Raketen oder anderes Feuerwerk wie Wunderkerzen mitgenommen werden. Ab 22 Uhr galt dann ein erweiterter böllerfreier Bereich in Köln.

In Düsseldorf werde es auch in diesem Jahr zum Jahreswechsel ein Mitführ- und Abbrennverbot für Feuerwerkskörper in der Altstadt geben, sagte eine Sprecherin der Landeshauptstadt. Es soll vom 31. Dezember 20 Uhr bis 1. Januar 6 Uhr gelten. Derzeit werde davon ausgegangen, dass die Altstadt wieder von zahlreichen Personen zum Feiern aufgesucht wird.