Dortmund: Feuerwerk-Verbotszonen an Silvester

Rund um den Hauptbahnhof, den Alten Markt und die Reinoldikirche in der Dortmunder Innenstadt darf von Silvester um 20 Uhr bis Neujahr um 2 Uhr nicht geböllert werden. An anderen beliebten Treffpunkten in der Silvesternacht ist das wiederum erlaubt, zum Beispiel am Dortmunder U oder auf der Möllerbrücke. Die Stadt erwartet dort keinen übermäßigen Andrang und verzichtet deshalb auf Verbote.

Dortmund ist bislang die einzige Stadt im Ruhrgebiet, in der an einzelnen Stellen kein Feuerwerk gezündet werden darf. Hagen, Hamm, Bochum und Essen werden nach eigenen Angaben auf Verbotszonen verzichten. Essen erwartet beispielsweise keinen großen Andrang in der Innenstadt.

