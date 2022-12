Großer Andrang zum Verkaufsstart von Silvester-Feuerwerk

In der Eishalle West in Essen feiert der nach eigenen Angaben größte Lagerverkauf für Feuerwerk in NRW am Donnerstag nach zwei Jahren sein Comeback. Bereits um Mitternacht wurden für zwei Stunden die Türen geöffnet, bevor es um 7 Uhr am Morgen weiterging.

Da waren die Tische mit Böllern und Raketen aber bereits gut geleert, denn bereits vor Mitternacht gab es eine mehrere hundert Meter lange Schlange vor der Halle. Großer Beliebtheit erfreuten sich besonders Feuerwerksbatterien, die bis zu 300 Euro kosten können.