Welchen Effekt haben Blitzer-Aktionen wie die Speedweek?

Der Erfolg solcher Maßnahmen sei "nur schwer messbar, weshalb auch das Verhältnis von Kosten und Nutzen nicht abgeschätzt werden kann" , sagte ein Sprecher der saarländischen Polizei zur Speedweek.

Ökonom Stefan Bauernschuster von der Uni Passau hält solche Blitzer-Aktionen durchaus für messbar. Er hat dazu geforscht. Sein Fazit: Blitzermarathon & Co. hätten tatsächlich einen Effekt auf Autofahrerinnen und Autofahrer, sagte er am Freitag dem WDR.

"Es wird vorsichtiger gefahren, es wird langsamer gefahren." Stefan Bauernschuster, Ökonom

Während so einer Aktion komme es "zu einem Rückgang von Unfällen und zu einem Rückgang von Verletzen" , so Bauernschuster weiter. "In unserer Studie waren das acht Prozent circa. "