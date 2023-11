Rabatte in der Black Friday Week: Wann Sie wirklich sparen können

Am kommenden Freitag ist es wieder so weit. Wie jedes Jahr findet am vierten Freitag im November der Black Friday statt. Also der Tag, an dem Händler in den Innenstädten, aber vor allem auch online, Kunden mit besonders attraktiven Angeboten locken.

Mittlerweile findet diese Rabattschlacht nicht mehr nur am Freitag nach Thanksgiving statt. Die Tage davor wurden zur Black Week, in denen Schnäppchenjäger auf ihre Kosten kommen. Aber ist das auch wirklich so? Oder sind Black Friday und Black Week eher geschickte Marketing-Konzepte? Fragen und Antworten.

Lohnt sich der Black Friday?

Er kann sich tatsächlich lohnen, sagt Jörg Marksteiner aus der WDR -Wirtschaftsredaktion. " Aber es ist nicht so, dass in dieser Woche alles automatisch sehr viel billiger ist. " Zahlreiche Studien zeigten vor allem zwei Dinge. Einmal, dass die Höhe der Rabatte sehr stark damit zusammenhänge, welche Produkte man sucht. Und zweitens, dass die Preisnachlässe nicht so hoch seien, wie oft in der Werbung suggeriert.