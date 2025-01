Verletzte bei Explosion auf Polizeigelände • In Berlin sind am Abend zwei Polizisten bei einer Explosion verletzt worden. Die beiden machten zum Zeitpunkt der Explosion einen Sicherheitsrundgang auf einem Polizeigelände. " Nach ersten Ermittlungen detonierte ein bislang unbekannter Gegenstand, wodurch der Kollege schwere Verletzungen im Gesicht und am Auge erlitt ", hieß es in der Mitteilung. Seine Kollegin habe ein Knalltrauma erlitten. Hintergründe sind derzeit noch nicht bekannt.

Protest gegen die AfD in Marl

Fortsetzung des Landesparteitages der AfD • Gestern Abend begann der Landesparteitag der AfD in NRW. Es geht dabei um die Listenplätze für die bevorstehende Bundestagswahl am 23. Februar. Bereits gestern Nachmittag hatten Bündnisse zu Mahnwachen und Protesten vor dem Eventzentrum in Marl aufgerufen - es kamen etwa 200 Menschen.

Geburtenflaute in NRW?

Geburtszahlen aus NRW werden bekannt gegeben • Heute werden die NRW -Geburtenzahlen für das vergangene Jahr vorgelegt. Es scheint sich der bundesweite Trend der Jahre davor zu bestätigen: In NRW werden immer weniger Kinder geboren. Aber: Es gibt Unterschiede zwischen den Kommunen. In Duisburg werden vergleichsweise viele Kinder geboren, in der Landeshauptstadt Düsseldorf vergleichsweise wenig.

Lückenhafte Aufzeichnungen von Lkw-Chaosfahrt • Nach der Lkw -Unfallfahrt vor einem Monat mit 19 teils schwer Verletzten über mehrere Autobahnen in NRW ist unklar, was der Unfallfahrer in den Stunden davor gemacht hat. Offenbar fehlen Daten des digitalen Fahrtenschreibers. Klar ist mittlerweile, dass der Lkw -Fahrer aus Polen am Morgen der Unfallfahrt ein Logistikzentrum in Mönchengladbach angefahren hat. Danach fehlen laut Polizei jedoch weitere Aufzeichnungen. Der Fahrer ist derzeit in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.

Polizei bekommt Vernehmungs-App • Die Polizei in NRW soll künftig Vernehmungen nicht nur im Büro, sondern an jedem beliebigen Ort durchführen können. Dafür bekommen Kriminalpolizei und Verkehrskommissariate 2.500 Tablets mit einer speziellen App. Damit sollen Tatverdächtige, Opfer oder Zeugen am Tatort, im Gefängnis oder im Krankenhaus vernommen werden. Die App sei datenschutz- und rechtskonform, im Anschluss unterzeichneten die Beteiligten ihre Vernehmungen digital.

Finale der Darts-WM • Bei der Darts- WM in London gibt es das von vielen erhoffte Finale: Der 17-jährige Luke Littler trifft ab 21 Uhr auf den dreimaligen Weltmeister Michael van Gerwen. Der 35-jährige Niederländer steht damit zum siebten mal im Endspiel, Littler zum zweiten Mal. Der Gewinner der Darts-WM bekommt ein Preisgeld von rund 600.000 Euro.

Der neugewählte Präsident der USA, Donald Trump

US-Parlament konstituiert sich • Heute wird der US -Kongress mit seinen beiden Kammern (Senat und Repräsentantenhaus) die Wahl von Donald Trump zum 47. Präsidenten der USA bestätigen. Die Republikaner haben die Mehrheit - aber nur eine knappe. Und noch ist längst nicht klar, ob sie dem neuen Präsidenten in allen Belangen folgen werden. Die Sitzverteilung im Kongress ist für den künftigen Präsidenten von zentraler Bedeutung. Die Parlamentskammern können Gesetzesvorhaben verzögern oder blockieren.

Dinosaurier-Spuren im englischen Oxfordshire

Dinosaurier-Spuren in Großbritannien entdeckt • Forscher haben etwa 200 Dinosaurier-Spuren entdeckt, die 166 Millionen Jahre alt sind. In einem Steinbruch in Oxfordshire in England seien fünf Fährten entdeckt worden, teilten die Universitäten Oxford und Birmingham gestern mit. Die längste durchgehende Fährte sei mehr als 150 Meter lang. Vier der fünf entdeckten Fährten stammen vermutlich von einem langhalsigen pflanzenfressenden Dinosaurier, höchstwahrscheinlich einem Cetiosaurus. Die fünfte Spur gehört wahrscheinlich zu einem neun Meter langen fleischfressenden Megalosaurus.

