Eishockey-Benefizspiel von Polizei und Feuerwehr für Ratingen-Opfer

Stand: 04.06.2023, 18:49 Uhr

Die Eishockeymannschaften von Polizei und Feuerwehr in Köln bestritten am Sonntagnachmittag ein Benefizspiel für die Opfer des Einsatzes in Ratingen vom 11. Mai. Dabei waren auch Dutzende Einsatzkräfte aus Ratingen.