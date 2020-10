Beherbergungsverbot: Sinn oder Unsinn?

Wer aus Köln, Essen oder einem anderen Corona-Hotspot in NRW kommt und in den Herbstferien geplant hatte, nach Bayern zu fahren, wird sich etwas anderes einfallen lassen müssen. Es sei denn, er oder sie kann einen höchstens 48 Stunden alten und natürlich negativen Coronatest vorlegen. Sonst ist eine Übernachtung in Bayern verboten. Das gleiche gilt für NRW-Urlauber, die beispielsweise nach Mecklenburg-Vorpommern wollen. Dort erwartet sie zusätzlich noch eine 14-tägige Quarantäne.

Wer an die Nordsee, also nach Niedersachsen, reisen wollte, muss jetzt zunächst klären, ob der Infektionsherd in der Heimatstadt " klar begrenzt" ist - dann, so die niedersächsischen Regeln, sind nämlich Ausnahmen möglich. Der Test ist aber trotzdem Pflicht.