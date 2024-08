Es ist natürlich ein besonders schwerer Fall, der sich da am Frankfurter Hauptbahnhof ereignete: Ein 27-jähriger Mann ist am Dienstagabend am Bahnsteig durch mehrere Schüsse in den Kopf getötet worden. Der Täter ließ sich am Gleis widerstandslos festnehmen.

Für die unbeteiligten Reisenden im Bahnhof, die Zeugen dieser Tat wurden, ist so eine brutale Gewalt in der Öffentlichkeit ein schwerer Schock. Generell aber häufen sich Gewaltdelikte in den deutschen Bahnhöfen, wie die Bundespolizei mitteilte.