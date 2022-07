S-Bahnen: Betrieb auf drei Linien in NRW am Mittwoch eingestellt

Die Bahn will das Personalproblem kurzfristig lösen. " Am Donnerstag sollen die Verbindungen auf allen S-Bahn-Strecken wieder planmäßig laufen ", so der Sprecher.

RE49 zwischen Wuppertal und Wesel fällt bis zum 7. August aus

In anderen Bereichen müssen Bahnkunden indes weiter mit Einschränkungen rechnen: So fällt der Regionalexpress 49 zwischen Wuppertal und Wesel fällt bis zum 7. August aus - eben wegen Grund vieler Krankheitsfälle beim Bahn-Personal. Betroffenen Reisenden empfiehlt die Bahn, auf andere Linien auszuweichen. Informieren können sich Bahnkunden beispielsweise via zuginfo.nrw: