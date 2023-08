Baerbocks Pannen-Flugzeug in Köln/Bonn gelandet: Was damit jetzt passiert

Luftwaffe: Flieger wird "außer Dienst" gestellt

Die Luftwaffe kündigte am Dienstag, unmittelbar nach Baerbocks Reise-Abbruch, mit: Man werde das Flugzeug "so schnell wie möglich, d.h. in den kommenden Wochen, vorzeitig außer Dienst stellen" . Was genau damit passiere, "ist derzeit noch nicht bekannt" .

Das bestätigt am Freitagabend auch Oberstleutnant Matthias Boehnke vom Presse- und Informationszentrum der Luftwaffe dem WDR.

Verschrottung oder zivile Weiternutzung

In der Regel gebe es in solchen Fällen zwei Möglichkeiten, sagt er: Entweder werde ein ausgesondertes Flugzeug zivil weiter genutzt, oder es werde letztlich verschrottet - in beiden Fällen werde es weiterverkauft.

"Zunächst baut die Luftwaffe alles, was militärisch wichtig ist, aus dem Flugzeug aus" , so Boehnke. Dann werde der Flieger von der Luftwaffe der Bundeswehr in die Obhut des Bundes-Beschaffungsamtes in Koblenz übergeben.

Diese Behörde werde die Maschine dann wahrscheinlich über die Vebeg, das Verwertungsunternehmen des Bundes, verkaufen. Baerbocks Pannenflieger - oder das, was davon übrig bleibt - wird laut Boehnke also voraussichtlich irgendwann über die Website www.vebeg.de zum Verkauf angeboten.

