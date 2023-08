80 Tonnen Kerosin bei Baerbock-Reise abgelassen: Wie schädlich ist so was?

Warum lassen Flugzeuge am Himmel Kerosin ab?

Dass Flugzeuge in der Luft Kerosin ablassen, komme nur in Dringlichkeits- oder Notsituationen vor, informiert das Luftfahrt-Bundesamt. Dieses Amt ist eine wissenschaftliche Behörde, die Politiker berät und an Gesetzesvorschlägen mitarbeitet. Solche Dringlichkeits- oder Notsituationen können medizinische Notfälle oder technische Störungen sein. Um bei der Landung "eine Gefährdung auszuschließen" , darf nur eine bestimmte Menge an Treibstoff an Bord sein. Daher kommt es in solchen Fällen - in der Regel nur bei Langstreckenflügen - zum Treibstoff-Schnellablass, auf Englisch Fuel Dumping.

Wie häufig lassen Flugzeuge in der Luft Kerosin ab - und wie viel?

Das Luftfahrt-Bundesamt erfasst jeden Treibstoff-Schnellablass eines deutschen Fliegers bzw. einer deutschen Airline und veröffentlicht die Fälle auf seiner Website. 2022 gab es 32 Fälle, davon vier über Nordrhein-Westfalen. Die abgelassenen Mengen - nicht jedes Mal sind sie bekannt - schwankten dabei zwischen 0,5 und 89 Tonnen. Beim Flieger mit Baerbock waren es jetzt 80 Tonnen, also vergleichsweise viel.