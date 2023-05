Bereit für den Sommer: NRW-Badegewässer in gutem Zustand

102 von 111 Stellen "ausgezeichnet"

Demnach erhielten 102 von insgesamt 111 Badestellen in NRW eine "ausgezeichnete" Bewertung bei der Wasserqualität, weitere vier erhalten das Prädikat "gut". Eine Badestelle - am Horstmarer See im Kreis Unna - wurde allerdings nur mit "ausreichend" bewertet.

Bei weiteren vier Badestellen umfassen die Daten noch nicht die erforderlichen vier Jahre, daher wurden sie nicht bewertet. Dabei handelt es sich um die Ruhrwiesen in Linden-Dahlhausen (Bochum), die Woffelsbacher Bucht an der Rurtalsperre Schwammenauel (Simmerath), das Strandbad Wamel am Möhnesee und den Rather See (Köln).