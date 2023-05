Die Hälfte der großen Seen weltweit schrumpft

Auch Bodensee ist kleiner geworden

Unter den 1.972 untersuchten Seen sind auch zwei deutsche Gewässer. Der Bodensee hat laut der Studie knapp sechs Millionen Tonnen Wasser pro Jahr verloren. Das ist etwa ein Zentimer Pegelhöhe jedes Jahr. Ebenfalls Teil der Studie ist der Müritz in Mecklenburg-Vorpommern. Dieser ist einer der Positiv-Beispiele der Studie, denn er hat im Untersuchungszeitraum durchschnittlich an Wasser gewonnen.

Aber auch wenn einige Seen mehr Wasser haben als zu Beginn des Untersuchungszeitraums, können sie das Minus nicht ausgleichen. Insgesamt haben die Seen etwa 22 Gigatonnen Wasser verloren. Das ist die Hälfte des Wasservolumens des Bodensees.

Zwei Gründe für den Wassermangel in den Seen

Dafür nennen die Forschenden zwei Gründe - zunächst den Klimawandel. Durch steigende Temperaturen verdunstet immer mehr Wasser aus den Seen. Es regnet aber nicht genug, um das wieder auszugleichen. Der zweite Grund: Die Menschen entnehmen Wasser aus den Seen, um es zum Beispiel für die Landwirtschaft zu nutzen.

Bei den Stauseen kommt noch ein anderer Grund hinzu: Da die Seen von Staumauern begrenzt werden, können Sand, Kies oder Geröll nicht abtransportiert werden. Diese lagern sich also am Boden ab und reduzieren so langfristig das Volumen eines Sees.

Da die Forscherinnen und Forscher die größten Seen der Erde untersucht haben, sind keine Gewässer aus Nordrhein-Westfalen Teil der Studie.