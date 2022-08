Badeunfälle mit Kindern: So können Eltern vorbeugen

In Reichweite sein: "Wichtig ist auch immer, dass man Kinder, wenn sie noch nicht schwimmen können, nie aus den Augen lässt, auch wenn sie nur am Wasserrand spielen" , sagte Frank Zantis, Sprecher des DLRG Nordrhein, dem WDR . Das sollte man aber nicht aus 20 Meter Entfernung tun. "Da kann die Hilfe in gewissen Situationen schon zu spät kommen." Auch auf Schwimmflügel dürfe man sich nicht verlassen.

Aufsichtsperson: Grundsätzlich sollten Eltern auch beachten, dass Kinder noch nicht in der Lage sind, "die gesamte Tragweite ihres Handelns" zu überschauen, so der DLRG. "Aus diesem Grund benötigen sie eine verantwortungsbewusste Erziehungs- bzw. Aufsichtsperson."

Individuelle Voraussetzungen beachten: Zu beachten seien beim Baden und Schwimmen auch die individuellen Voraussetzungen des Kindes, also der aktuelle Entwicklungs- und Gesundheitszustand in psychischer wie auch physischer Hinsicht.

Gefahren erkennen: Gefahrenpunkte und Gefahrenorte sollten möglichst vorausschauend erkannt werden, so die Rettungsschwimmer.

Regeln wiederholen: Kinder müssten außerdem genau wissen, was erlaubt bzw. verboten ist, so der DLRG. "Sicherheit ist jedoch nicht allein durch Gebote und Verbote zu erreichen. Vor allem jüngere Kinder müssen häufiger an die wichtigsten Verhaltensregeln und Sicherheitsmaßnahmen erinnert werden, da einmalige Belehrungen vergessen werden. Deshalb: besser regelmäßige und situative Wiederholung von sicherheitsrelevanten Anweisungen."

Alle vier Schwimmabzeichen: Seepferdchen, Bronze, Silber und Gold

Seepferdchen-Abzeichen reicht nicht: Das Schwimmabzeichen Seepferdchen sei "nur ein Zwischenschritt auf dem Weg zum sicheren Schwimmer" . Erst mit dem Abzeichen Bronze könne man recht sicher schwimmen.

Übrigens: Deutschlandweit starben in in diesem Jahr allein bis Ende Juli mindestens 29 Minderjährige, so die Bundesgeschäftsstelle des DLRG. Zehn von ihnen waren höchstens zehn Jahre alt. Insgesamt starben demnach 199 Menschen bei Badeunfällen.