20 Minuten bis zur Abkühlung: Neue Karte zeigt Lage der Badeseen in NRW

In den meisten Fällen ist das Wasser sogar nicht weit weg. Denn laut dem Statistischem Landesamt IT.NRW, auf dessen Internetseite die Karte zu finden ist, kann der Großteil der nordrhein-westfälischen Bevölkerung den nächstgelegenen Badesee mit dem Auto innerhalb von 20 Minuten erreichen. Mit dem Fahrrad erhöhe sich die Fahrzeit auf bis zu 30 Minuten.

Doch es gibt regionale Unterschiede. So ist die Dichte der Badeseen in der westlichen Hälfte des Landes - insbesondere entlang des Rheins - am größten. Die meisten Seen haben die Menschen im Kreis Wesel zur Auswahl. In Teilen des Kreises Siegen-Wittgenstein und des Kreises Lippe dauert die Autofahrt hingegen mit bis zu 50 Minuten am längsten.

Entfernung mit Auto oder Rad zum nächsten See

Ein Ausschnitt der neuen Karte zu Badeseen in NRW

Und so funktioniert die interaktive Karte: Zunächst müssen ein paar Informationen angegeben werden - die Adresse, von der aus man zum Badesee will, und ob es mit Auto oder Fahrrad sein soll. Auch kann ausgewählt werden, ob es nur Badeseen sein sollen oder auch einzelne Badestellen wie Strandbäder. Die alle sind mit Sonnenschirmen auf der Karte eingezeichnet. Wer auf einen klickt, sieht den Namen des Sees eingeblendet und auch die Qualität des Wassers.