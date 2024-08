Hab ich einen rechtlichen Anspruch auf einen Ausbildung?

Das Wort "Ausbildungsgarantie" klingt so - aber tatsächlich haben den Anspruch nur manche. Dafür müssen Interessierte in einer Region wohnen, in der es eine Unterversorgung gibt, also wenige Stellen auf viele Bewerber kommen. Außerdem müssen sie schon zusammen mit der Arbeitsagentur alles versucht haben, um auf normalem Weg an eine Stelle zu kommen.

Wenn das alles nicht funktioniert hat, dann haben die Interessierten einen Anspruch auf eine "außerbetriebliche Ausbildung". Die findet nicht in einer Firma, sondern in einer Bildungseinrichtung statt, wird vom Staat bezahlt. Die Agentur für Arbeit sagt aber: Das sollte nur die letzte Maßnahme sein. Mit einer "echten" Ausbildung in einem Unternehmen hat man es auf dem Arbeitsmarkt normalerweise leichter.

